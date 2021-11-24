В России заболело ковидом еще 33,5 тыс. человек

В России заболело ковидом еще 33,5 тыс. человек
В России продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Фото: пресс-служба ЗВО

Число суточных заболеваний ковидом в России снижается день ото дня.

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 558 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью в среду, 24 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 240 гражданин РФ. В Москве жертвами вируса стали 93 человека, в Петербурге — 73, а в Московской области — 56.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 267 819 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 434 тыс. 393 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей 24 ноября.

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