Подростка, с размахом отмечавшего день рождения, госпитализировали из парка Гатчины

Студентку колледжа в Гатчине пришлось положить в реанимацию после дюже веселой вечеринки.

Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Карету скорой медицинской помощи вызвали прямо к Приоратскому парку в Гатчине вечером 23 ноября. 16-летнюю студентку местного колледжа госпитализировали с алкогольной интоксикацией. Известно, что пострадала девушка в результате застолья, организованного в честь дня рождения.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В данный момент оперативники пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что девочка воспитывалась в полной семье и ранее у правоохранителей не было поводов иметь дело с подростком.

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