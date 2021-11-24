Подростка, с размахом отмечавшего день рождения, госпитализировали из парка Гатчины

Подростка, с размахом отмечавшего день рождения, госпитализировали из парка Гатчины
Девушка могла переборщить с алкоголем. Фото: pexels.com

Студентку колледжа в Гатчине пришлось положить в реанимацию после дюже веселой вечеринки.

Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Карету скорой медицинской помощи вызвали прямо к Приоратскому парку в Гатчине вечером 23 ноября. 16-летнюю студентку местного колледжа госпитализировали с алкогольной интоксикацией. Известно, что пострадала девушка в результате застолья, организованного в честь дня рождения.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. В данный момент оперативники пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что девочка воспитывалась в полной семье и ранее у правоохранителей не было поводов иметь дело с подростком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в одной из школ Петербурга после обеда отравились младшеклассники.

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