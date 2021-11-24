Умер актер, сыгравший в «Гардемаринах» и «12 стульях» Владимир Кузнецов

Умер актер, сыгравший в &#171;Гардемаринах&#187; и &#171;12 стульях&#187; Владимир Кузнецов
От чего умер Кузнецов пока неясно. Фото: Pixabay

Звезда «Гардемаринов» и «12 стульев» Владимир Кузнецов скончался на 66-м году жизни.

Об этом сообщается портал «Кино-театр.ру».

Российский актер Владимир Кузнецов ушел из жизни в возрасте 65 лет. Что стало причиной кончины артиста 23 ноября, во вторник, остается неизвестным.

Кузнецова зритель может помнить по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Одиноким предоставляется общежитие», «Мертвые души», «По законам военного времени» и многих других. В общей сложности Владимир Кузнецов сыграл в более чем 40 картинах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актер Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Народный артист России скончался от осложнений коронавирусной инфекции. Ему было 67 лет.

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