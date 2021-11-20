Актер Валерий Гаркалин умер от коронавируса

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался от осложнений коронавирусной инфекции. Актеру было 67 лет.

Об этом стало известно в субботу, 20 ноября. О смерти артиста сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — передает слова Заславского ТАСС.

Валерий Гаркалин в начале октября попал в подмосковную Коммунарку с диагнозом COVID-19 и пневмонией. Меньше чем за неделю процент поражения легких увеличился с 25 до 75-85%. Он находился в реанимации в критическом состоянии, после чего его поместили на ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. В последних числах октября у него начались проблемы с сердцем и дыханием, сообщала «Комсомольская правда».

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Он снимался в таких кинокартинах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Гуманоиды в Королеве». В общей сложности артист участвовал более чем в 70 проектах.

С 2002 года он преподавал в ГИТИС на кафедре эстрадного искусства и руководит мастерской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевший коронавирусом Валерий Гаркалин остается в тяжелом состоянии.