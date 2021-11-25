Университет Хопкинса: на утро 25 ноября по всему миру COVID-19 заболело почти 260 млн человек

На утро 25 ноября по всему миру COVID-19 заболело почти 260 млн человек. Фото: pexels.com

На утро 25 ноября по всему миру COVID-19 заболело почти 260 млн человек. Фото: pexels.com

По данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, коронавирусом официально переболело около 260 млн человек по всему миру.

На утро 25 ноября поступили обновленные данные исследователей университета имени Хопкинса по подсчету заболевших и скончавшихся от коронавируса по странам и всему миру. Выяснилось, что на сегодняшний день от инфекции скончалось 5 173 924 человека в общей сложности из 10 стран, а официально зарегистрирована болезнь была у 259 380 413 человек.

Первое место по смертности занимает США, с заболеваемостью в 48 090 894 человек. От COVID-19 в стране скончалось 775 369 граждан. Россия остается на пятом месте по смертности: на 25 ноября от коронавируса умерло 262 733 человек, официльно заразились в стране 9 270 885.

Недалеко от России по количеству смертей стоит Перу. Там от COVID-19 умерли 200 931 человек, а заболели 2 226 656.

Жители стран продолжают бороться с инфекцией, соблюдая антикоронавирусные меры. Каждый день разработчики улучшают или создают новый препараты против коронавируса для разных групп населения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.