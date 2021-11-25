Правительство Петербурга планирует потратить на веломаршрут вдоль Финского 11 млн

Правительство Петербурга планирует потратить на веломаршрут вдоль Финского 11 млн
Правительство Петербурга планирует потратить на веломаршрут вдоль Финского 11 млн. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вдоль Финского залива власти планируют проложить воломаршрут, на который выделится 11 миллионов рублей.

Правительство готово выделить 11 млн рублей подрядчику, который займется реализацией проекта нового веломаршрута вдоль Финского залива. Соответствующую информацию разместили представители «Городского центра управления парковками» на сайте госзакупок.

Первый этап финансирования веломаршрута планируется начать уже в этом году. Новая специальная дорога протянется от Лахты до посёлка Смолячково по береговой линии залива. От подрядчика требуется детальное изучение текущей пропускной способности дорог, уже существующих путей велосипедистов и их безопасность.

Первые выплаты из городского бюджета на реализацию проекта будут осуществлены в 2021 году и составят половину от суммы, а ещё 5,5 миллионов будут выделены в июне 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году в парке Сосновка должен появиться обновленный шахматно-шашечный павильон.

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