Через год в парке Сосновка планируется создать новый шахматно-шашечный павильон

Через год в парке Сосновка планируется создать новый шахматно-шашечный павильон
Через год в парке Сосновка планируется создать новый шахматно-шашечный павильон. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В парке Сосновка к 1 ноября должен появиться обновленный шахматно-шашечный павильон. Кроме того, прилегающая к парку территория будет благоустроена.

Губернатор Александр Беглов в ходе личного приёма граждан заявил, что в парке Сосновка через год появится новый шахматно-шашечный павильон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Парк «Сосновка» уже давно стал популярным местом для любителей игры в шахматы и шашки. Находящийся там павильон требует полной замены. Нужно создать комфортные условия для любителей интеллектуальных игр», — отметил губернатор.

Александр Беглов поручил ускорить работы по созданию современного, хорошо оснащенного павильона, чтобы играть в нем можно было бы даже в холодную погоду. Для этого в павильоне будут установлены газовые обогреватели.

С просьбой о реконструкции павильона к главе города обратился инструктор по спорту Центра физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района, гроссмейстер Николай Негра. Отмечается, что люди старшего поколения часто наведываются играть в шахматы в парк «Сосновка». Так, каждую неделю поиграть приходят порядка трехсот человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 1 августа в Красногвардейском районе планируют установить новую площадку для выгула и дрессировки собак.

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