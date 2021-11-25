За пропуски по болезни дошкольные учреждения в России могут начать возвращать плату

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с предложение обязать дошкольные учреждения возвращать плату за занятия, которые дети пропустили по болезни.

Евгений Фёдоров предложил внести поправку, по которой дошкольные заведения будут возвращать денежные средства за занятия. которые ученики пропустили по болезни. Об этом сообщает RT.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части определения обязанности дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги на платной основе, производить возврат средств из расчёта периода, пропущенного ребёнком в возрасте до семи лет включительно по причине болезни, подтверждённой больничным листом», — заявил Федоров.

Депутат отметил, что с 1 сентября 2021 года родитель независимо от продолжительности стажа имеет право на полную выплату по больничному листу, в случае болезни ребенка до 7 лет. Одновременно с этим дошкольные учреждения не всегда в договоре предусматривают возврат средств за пропуск ребёнком занятий по болезни или включают дополнительные условия, например, деньги возвращаются лишь при определённом сроке болезни.

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