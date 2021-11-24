В Минздраве рассказали, как дети болеют коронавирусом

Далеко не все дети переносят коронавирус в легкой форме. Фото: Pixabay

Далеко не все дети переносят коронавирус в легкой форме. Фото: Pixabay

Свыше 50% несовершеннолетних переносят новую коронавирусную инфекцию с клиническими проявлениями.

Как сообщает Министерство здравоохранения России, многие дети болеют ковидом довольно серьезно. Заболевание у них носит тяжелую форму.

В ведомстве заявляют, что с начала пандемии коронавируса дети составили более 5% от всех зараженных COVID-19 в стране. В данный момент болеют порядка 30 тыс. детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Клинические испытания вакцины для подростков 12-17 лет начались в Москве в начале июня этого года. По словам главы центра Александра Гинцбурга, концентрация детской вакцины снижена в пять раз для подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.