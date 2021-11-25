В Госдуме хотят выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и переболевшим неофициально

Такие люди, уверены депутаты ЛДПР, ничем не отличаются от остальных обладателей сертификата.

Депутаты ЛДПР предложили выдавать QR-коды россиянам, привитым иностранными вакцинами и переболевшим неофициально. Об этом сегодня, 25 ноября, пишут «Известия».

Законодательная инициатива предполагает, что обращаться в медучреждения переболевшие неофициально не должны. Как именно будет проходить процедура выдачи QR-кодов – не уточняется. Напоминаем, что в Совете Федерации решают, стоит ли давать сертификаты людям с антителами.

На данный момент на QR-код могут рассчитывать те, кто переболел недавно, и те, кто привился отечественным препаратом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург завезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт».