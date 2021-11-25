Под Петербургом после аварии с рейсовым автобусом пострадали девять человек

Под Петербургом после аварии с рейсовым автобусом пострадали девять человек
Серьезные травмы получили два человека. Фото: Baltphoto

Им потребовалась помощь скорой помощи.

В Ленинградской области сегодня утром, 25 ноября, произошла авария, в результате которой пострадали девять человек. Об этом пишет 47news.

Инцидент случился на 22 километре дороги «Луга-Оредеж» у поселка Оредеж. Там столкнулись «Тойота» и рейсовый автобус. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, в связи с чем машина на полном ходу врезалась в автобус. В салоне на момент аварии находились 20 человек.

В результате пострадали девять человек. У семерых – ничего серьезного, а вот молодой девушке и 62-летней женщине потребовалась госпитализация. У них, кажется, переломы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе: погибла женщина, трое пострадали.

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