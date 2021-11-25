Стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе: погибла женщина, трое пострадали

В аварии пострадали три человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В аварии пострадали три человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

В Кировском районе утром 24 ноября произошла жесткая авария, в результате которой погибла женщина и еще три человека пострадали. Gazeta.SPb сегодня стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе.

Инцидент случился в среду на 132-м километре автотрассы «Санкт-Петербург – Южное полукольцо, Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора». В какой-то момент 18-летний гражданин Узбекистана, управлявший легковушкой, оказался на «встречке», где протаранил внедорожник. За рулем «УАЗ Патриот» находился 43-летний водитель из Кировска.

В результате травмы получила пассажирка «Опеля», она скончалась на месте. Водитель иномарки и другие два пассажира были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленсовета водитель иномарки обстрелял Toyota.