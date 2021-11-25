Стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе: погибла женщина, трое пострадали

Стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе: погибла женщина, трое пострадали
В аварии пострадали три человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей.

В Кировском районе утром 24 ноября произошла жесткая авария, в результате которой погибла женщина и еще три человека пострадали. Gazeta.SPb сегодня стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе.

Инцидент случился в среду на 132-м километре автотрассы «Санкт-Петербург – Южное полукольцо, Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора». В какой-то момент 18-летний гражданин Узбекистана, управлявший легковушкой, оказался на «встречке», где протаранил внедорожник. За рулем «УАЗ Патриот» находился 43-летний водитель из Кировска.

В результате травмы получила пассажирка «Опеля», она скончалась на месте. Водитель иномарки и другие два пассажира были госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленсовета водитель иномарки обстрелял Toyota.

дтп ленинградская область пострадавшие


 

Новости партнеров
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге из-за ковида умерли еще 73 человека
Стали известны подробности аварии на Мгинском путепроводе: погибла женщина, ...
В пострадавшей от пожара студии в «Солнечном городе» проживало 20 котов
Названы противопоказания вакцины «Спутник М»
Тренер Ильин, задержанный после скандала с маской в Пулково, пришел без СИЗ в суд
В Ленобласти суд признал незаконными действия депутатов, пытавшихся ...
Иммунитет после вакцинации «Спутником М» сформировался у 93,2% ...
В Госдуме хотят выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и ...