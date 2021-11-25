На Ленсовета водитель иномарки обстрелял Toyota

На Ленсовета водитель иномарки обстрелял Toyota
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

Сумма ущерба от действий агрессивного водителя пока не установлена.

В Московском районе разыскивают водителя, который обстрелял владельца Toyota в ходе дорожного конфликта. Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился у дома номер 11 по улице Ленсовета. Там произошел конфликт, в ходе которого водитель автомобиля Kia Ceed достал оружие и обстрелял легковушку оппонента. После этого агрессивный мужчина скрылся с места инцидента.

Владелец Toyota рассказывает, что его машина сильно пострадала. Пока что он не называет сумму ущерба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Обуховской обороны 24 ноября произошло смертельное ДТП.

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