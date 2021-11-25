Российские врачи спасли малыша со 100-процентным поражением легких

Трехмесячный мальчик болел коронавирусом.

В Чувашии врачи смогли спасти жизнь трехмесячному мальчику со 100-процентным поражением легких. Несмотря на крайне тяжелое состояние из-за коронавируса, специалисты сделали все, что маленький Андрюша выздоровел.

Врачи рассказывают, что малышу, у которого дыхательная система едва начала приспосабливаться к работе вне материнской утробы, буквально нечем было дышать. Его поместили в реанимацию инфекционного стационара. На спасение жизни ушло три недели.

Благодаря усилиям врачей состояние малыша стабилизировалось и его перевели в отделение. Специалисты до сих пор не верят, что им удалось сделать, казалось бы, невозможное.

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