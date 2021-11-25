«Невская мануфактура» проиграла суд по продлению срока восстановительных работ

В Петербурге суд отказал собственнику «Невской мануфактуры» в продлении срока восстановительных работ после крупного пожара в апреле.

Об этом свидетельствует решение суда, опубликованное в электронной картотеке арбитражных дел. Собственник «Невской мануфактуры» подал жалобу в августе, после того как КГИОП через суд добился назначения сроков работ на объекте.

На противоаварийные работы в комплексе зданий на Октябрьской набережной, 50 дали шесть месяцев, а восстановительные — 50 месяцев. За нарушение каждого срока назначена неустойка в 50 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тысяч рублей в месяц.

В четверг, 25 ноября, тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил это решение суда без изменений.

Напомним, что трагедия на Октябрьской набережной произошла 12 апреля 2021 года. Пожар на территории завода стал самым крупным со времен возгорания в гостинице «Ленинград» в 1991 году. Огонь охватил 10 тысяч «квадратов», на тушение у спасателей ушло 5 дней. Жертвой ЧП стал 30-летний пожарный Илья Белецкий, а двое его коллег в критическом состоянии попали в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что АО «Невская мануфактура» оштрафовали на 1 млн за поврежденные пожаром исторические объекты.