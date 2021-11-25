В Кудрово разыскивают неизвестного с ножом, напавшего на аптеку

Неизвестный напал на аптеку на Ленинградской, 7. Фото: google.maps

Неизвестный напал на аптеку на Ленинградской, 7. Фото: google.maps

Полиция Всеволожского района Ленобласти разыскивает разбойника, устроившего вооруженное нападение на аптеку в Кудрово.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что инцидент произошел накануне в 18 часов в аптеке на Ленинградской улице, 7. О разбойном нападении в службу «112» сообщил 19-летний сотрудник аптеки.

Прибывший к месту преступления наряд ППС выяснил подробности инцидента. Потерпевший сообщил правоохранителям, что в аптеку зашел неизвестный мужчина с ножом. Он подошел к кассе, забрал наличные из кассы, а после скрылся. Похищенная сумма устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой.

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