В Гатчинском районе мужчина силой отобрал у женщины сумку

В Гатчинском районе мужчина силой отобрал у женщины сумку
В Гатчинском районе мужчина силой отобрал у женщины сумку. Фото: "Яндекс.Карты"

В Гатчине на улице Изотова недалеко от дома 7 неизвестный отобрал у женщины сумку.

В Гатчинском районе Петербурга неизвестный мужчина открыто напал на женщину и отобрал сумку, в которой находились денежные средства в размере 120 000 рублей, телефон и золотые серьги. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате происшествия ущерб составил 236 800 рублей.

По предварительному описанию мужчина был в маске, черной шапке и крутке оливкового цвета. На вид ему можно дать 20-25 лет, рост около 170-180 см.

На месте происшествия камеры видеонаблюдения отсутствуют.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кудрово неизвестный мужчина совершил нападение на аптеку, откуда вынес денежные средства в неустановленном размере. При нападении мужчина угрожал ножом.

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