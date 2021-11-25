В Кудрово неизвестный напал на аптеку и вынес деньги

В Кудрово неизвестный напал на аптеку и вынес деньги. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кудрово неизвестный напал на аптеку и вынес деньги. Фото: "Яндекс.Карты"

В Санкт-Петербурге на Европейском проспекте, 11 неизвестный напал на аптеку и забрал из касс денежные средства.

Вчера вечером, 24 ноября около 18:13 в Кудрово на Европейском проспекте неизвестный мужчина решил напасть на аптеку, после чего забрал из касс денежные средства и скрылся. Как стало известно Gazeta.SPB, что при нападении мужчина угрожал ножом.

После нападения мужчины устанавливается ущерб, который понесла аптека. По предположительному описанию, мужчина на вид 30-35 лет, рост около 170 см, волосы средней длины темного цвета. Неизвестный был одет в синюю толстовку с капюшоном, штаны спортивные черного цвета с белой полосой.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга разыскивают водителя, который выстрелил в автомобиль Toyota в ходе дорожного конфликта.