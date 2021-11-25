На петербуржца, сообщившего о бомбе в ТРЦ «Галерея», завели дело

На петербуржца, сообщившего о бомбе в ТРЦ &#171;Галерея&#187;, завели дело
Мужчина "заминировал" "Галерею". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге следователями возбуждено уголовное дело на мужчину, сообщившего о «минировании» торгового центра «Галерея».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 ноября неизвестный мужчина подошел к 16-летнему подростку в «Галерее» и попросил позвонить. Он воспользовался телефоном, в после скрылся. Оказалось, что телефон ему потребовался для звонка в службу «112». Мужчина сообщил о том, что торговый центр заминирован.

Полицейские осмотрели торговый центр и выяснили, что сообщение было ложным: никаких подозрительных предметов в «Галерее» не было.

В тот же день подозреваемого задержали по месту жительства на улице Замшина, 27/4. В отдел доставили 34-летнего мужчину.

Накануне следователи завели на петербуржца уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снова «заминировали» 27 школу.

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