ДТП спровоцировало пробку на Большом Сапсониевском проспекте

Дорожный инцидент случился на пересечении Земледельческой и Большого Сампсониевского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на пересечении Земледельческой и Большого Сампсониевского проспекта. Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 25 ноября, на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на пересечении Земледельческой и Большого Сампсониевского проспекта. Проезжую часть не смогли поделить две иномарки. В результате ДТП образовалась пробка. Пассажирам общественного транспорта пришлось искать другой маршрут.

«Митсубиси ударил Киа на пересечении Земледельческой и Большого Сампсониевского проспекта. Трамваи встали в сторону Лесной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».