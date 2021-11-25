Россия до конца года предоставит ВОЗ дополнительные данные по «Спутнику V»

Россия до конца года предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительную информацию по вакцине от ковида «Спутник V».
«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу», — сказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, после этого начнется процесс по согласованию графика повторных инспекций.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.