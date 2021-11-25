Россия до конца года предоставит ВОЗ дополнительные данные по «Спутнику V»

Россия до конца года предоставит ВОЗ дополнительные данные по &#171;Спутнику V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Россия до конца года предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительную информацию по вакцине от ковида «Спутник V».

«Вопросом регистрации вакцин занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве, но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИД посетила генерального директора в прошлую пятницу», — сказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после этого начнется процесс по согласованию графика повторных инспекций.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина ВОЗ


 

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