В WhatsApp появится еще одна новая функция

Мессенджер WhatsApp получит управление скоростью воспроизведения звуковых сообщений.

Как сообщает WABetaInfo, внутри мессенджера пользователи смогут выбрать прослушивание записи на скорости x1,5 или x2. Такая возможность до внедрения новой функции была доступна лишь для голосовых заметок. Теперь она улучшена и распространяется на весь голосовой контент.

В WhatsApp тестируют ускорение воспроизведения с помощью нажатия специальной кнопки рядом с ползунком воспроизведения. На данный момент нововведение замечено в недавней бета-версии WhatsApp для iOS. По словам разработчиком, позже она станет доступна для всех на iPhone и смартфонах с ОС Android.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Это первый штраф, вынесенный судом РФ в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.