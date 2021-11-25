Шахтер рассказал о подвиге коллег во время ЧП в Кузбассе

Сотрудник шахты «Листвяжная» в Кузбассе, который стал очевидцем трагедии, в результате которой погибли 52 человека, рассказал о действиях своих коллег во время аварии.

«Они были очень отважны, знаете, правда, плакать хочется <…> они просто побежали туда», — приводит его слова портал «Сиб.фм».

По словам мужчины, шахтерам удалось помочь спасти около десяти человек. Он отметил, что не попал в шахту, так как замешкался.

Напомним, в четверг около 08:30 (04:30 мск) на шахте «Листвяжная» в Белово произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек. По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв метана. Погибли 52 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сообщил об угрозе для жизней спасателей на шахте «Листвяжная».