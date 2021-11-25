Мужчина обнаружил в новой квартире кота

Мужчина обнаружил в новой квартире кота
Новый квартирант выяснил, что кота зовут Зуко. Фото: Pixabay

Мужчина по имени Питер переехал в новую съемную квартиру, однако там его ожидал сюрприз.

На новом месте жительства он обнаружил кота. Как сообщает The Dodo, мужчина перевез вещи в свою комнату и вышел на улицу, а когда вернулся, то увидел, что в мусорном ведре сидит кота и внимательно смотрит на него.

Новый квартирант выяснил, что кота зовут Зуко, и он принадлежит хозяину дома.

«Судя по всему, раньше эта комната принадлежала Зуко», — отметила мама Питера.

Животное не собиралось покидать помещение. Кот вальяжно ходил по комнате, а мужчина уже привык к своему сожителю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в горевшей вчера студии на проспекте Ветеранов, 171 проживала женщина с 20 котами, из которых пятерых спасти не удалось. Об этом сообщается в Instagram ЖК «Солнечный город».

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