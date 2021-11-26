В мире коронавирусом заразились почти 260 млн человек

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США, Великобритания) и Германия.Фото: pexels

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США, Великобритания) и Германия.Фото: pexels

В мире по данным на утро 26 ноября выявленных случаев коронавируса насчитывается 259 944 465. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

За время пандемии, согласно последним данным, число умерших из-за последствий ковида и пневмонии достигло 5 181 026.

Странами-лидерами по заболеваемости за последний месяц остаются США (2 318 700 случаев за месяц), Великобритания (1 089 864) и Германия (1 050 009).

За всю пандемию наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в США, Индии и Бразилии.

Больше всего заразившихся и скончавшихся с начала пандемии насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 48 126 373 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 775 785.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 34 544 882, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 466 980 человека.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 055 238 заболевших, умерло 613 642 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ непривитых назвали главным распространителем COVID-19 в мире.