В Петербурге от коронавируса за сутки умерли 64 человека

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 64 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 94 смерти за сутки. Следом идет Московская область — 51 летальный исход. В Ленинградской области от умерли еще пять пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 951. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 270 292 человек, в том числе 1235 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января.