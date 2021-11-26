В Ленобласти коронавирусом заболели еще 402 человека

В Ленобласти коронавирусом заболели еще 402 человека
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Ленобласти. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 402 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 88 943 случая ковида. При этом выздоровели 69 785 пациентов, в том числе 431 за последние сутки. Кроме того, стало известно о пяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2757.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3929 человек. Второе место у Подмосковья — 1812 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный планирует привить 80% петербуржцев к середине января.

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