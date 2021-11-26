Избитый петербуржец умер от разрыва печени на улице Летчика Пилютова

Избитый петербуржец умер от разрыва печени на улице Летчика Пилютова
Мужчину избили в доме на улице Летчика Пилютова. Фото: google.maps

В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном избиении 58-летнего жителя Красносельского района.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 23 ноября жительница дома №32 по улице Летчика Пилютова заметила, что дверь в квартиру ее соседа открыта. Она зашла и обнаружила его на полу, на его груди и шее была кровь. Пенсионер умер на месте.

В морге выяснилось, что причиной смерти стал разрыв печени, сопровождавшийся массовой кровопотерей. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ночь на 25 ноября на 2-й Комсомольской улице задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина. Удалось установить, что он избил погибшего в ночь на 23 ноября в его квартире. Мужчина несколько раз ударил его рукой в живот.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий разбил голову коллеги на Кировском заводе.

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