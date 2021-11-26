Петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице

Во Фрунзенском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, после которого скончалась женщина-пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне в 18 часов у дома №3 по Касимовской улице. Автомобиль BMW сбил перебегавшую дорогу 59-летнюю женщину. Она оказалась на проезжей части в неположенном месте.

В результате аварии пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Спустя некоторое время она скончалась от полученных повреждений.

За рулем иномарки находился 40-летний водитель. Установлено, что к административной ответственности за нарушение ПДД он в прошлом не привлекался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель на Савушкина возомнил себя трамваем, но зря.