Петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице

Петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, после которого скончалась женщина-пешеход.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось накануне в 18 часов у дома №3 по Касимовской улице. Автомобиль BMW сбил перебегавшую дорогу 59-летнюю женщину. Она оказалась на проезжей части в неположенном месте.

В результате аварии пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Спустя некоторое время она скончалась от полученных повреждений.

За рулем иномарки находился 40-летний водитель. Установлено, что к административной ответственности за нарушение ПДД он в прошлом не привлекался.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель на Савушкина возомнил себя трамваем, но зря.

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Петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице
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