Водитель на Савушкина возомнил себя трамваем, но зря

В Приморском районе Петербурга пассажирам трамваев пришлось искать альтернативный маршрут из-за водителя легкового автомобиля.

Инцидент произошел на улице Савушкина вечером 25 ноября. По словам очевидцев, водитель «Опеля» застрял на трамвайных путях. В результате образовалась трамвайная пробка.

«Опелю не удалось почувствовать себя трамваем. На Савушкина между Беговой и Яхтенной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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