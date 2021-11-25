Водитель на Савушкина возомнил себя трамваем, но зря

Водитель на Савушкина возомнил себя трамваем, но зря
Инцидент произошел на улице Савушкина. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга пассажирам трамваев пришлось искать альтернативный маршрут из-за водителя легкового автомобиля.

Инцидент произошел на улице Савушкина вечером 25 ноября. По словам очевидцев, водитель «Опеля» застрял на трамвайных путях. В результате образовалась трамвайная пробка.

«Опелю не удалось почувствовать себя трамваем. На Савушкина между Беговой и Яхтенной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».

дтп приморский район трамвай


 

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