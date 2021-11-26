«Сапсан» насмерть сбил пьяного мужчину в Петербурге

В Петербурге транспортная полиция проводит проверку после гибели мужчины под скоростным электропоездом «Сапсан».

В пресс-службе управления на транспорте МВД сообщили, что инцидент произошел накануне в 21:13 в районе железнодорожной станции Навалочная. «Сапсан», следовавший из Москвы в Петербург, насмерть сбил мужчину. Погибшим оказался 43-летний житель Новгородской области.

Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший в пьяном состоянии пытался перейти ж/д пути в неположенном месте. На месте гибели нашли сумку с личными вещами и бутылку алкоголя.

Из-за инцидента пассажирский поезд задержался на 23 минуты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице.