«Сапсан» насмерть сбил пьяного мужчину в Петербурге

&#171;Сапсан&#187; насмерть сбил пьяного мужчину в Петербурге
Мужчина погиб под колесами "Сапсана". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге транспортная полиция проводит проверку после гибели мужчины под скоростным электропоездом «Сапсан».

В пресс-службе управления на транспорте МВД сообщили, что инцидент произошел накануне в 21:13 в районе железнодорожной станции Навалочная. «Сапсан», следовавший из Москвы в Петербург, насмерть сбил мужчину. Погибшим оказался 43-летний житель Новгородской области.

Сотрудники полиции выяснили, что пострадавший в пьяном состоянии пытался перейти ж/д пути в неположенном месте. На месте гибели нашли сумку с личными вещами и бутылку алкоголя.

Из-за инцидента пассажирский поезд задержался на 23 минуты. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице.

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