Квартиру в новостройке поможет найти сайт «Метр Квадратный»

От того насколько правильно выбрана квартира во многом зависит последующее удобством проживания в таком жильё. Купить квартиры в новостройке Петербурга можно с помощью сайта «Метр Квадратный». В этом сервисе имеется емкое описание большинства жилых комплексов, в которых сегодня предлагается качественная недвижимость.

Большой популярностью сегодня пользуются покупки квартир в новостройках, это может быть как жилой комплекс бизнес и премиум-уровня, так и недорогое бюджетное жильё на окраинах. Возможность покупки напрямую у застройщика позволяет несколько сэкономить на приобретении квартиры, имеется также возможность подобрать подходящую квартиру с нужной планировкой на желаемом этаже. При этом часто разобраться во всём многообразии предложения жилья в новостройках в Санкт-Петербурге бывает проблематично. Иногда такой поиск может растянуться на многие месяцы, которые потенциальные покупатели тратят на осмотр жилья, просто не соответствующего их требованиям.

Чтобы не осматривать сотни предложений квартир в новостройках Санкт-Петербурга можно воспользоваться сервисом «Метр Квадратный», где предлагается короткое описание новостроек СПб. С помощью информации на этом сайте можно более подробно узнать, где располагается тот или иной жилой комплекс, осмотреть фотографии предлагаемых квартир, поближе познакомиться с планировкой жилья, а также узнать условия финансирования и стоимость квадратного метра. На основании такой информации можно уже отобрать несколько интересующих вариантов, после чего непосредственно обращаться в риэлторское агентство или напрямую к застройщикам, договариваться об осмотре и заключать сделку на приобретение квартиры.

На сайте «Метр Квадратный» реализован удобный поиск по новостройкам Санкт-Петербурга, можно задать различные параметры такого поиска, в том числе площадь и количество комнат, наличие или отсутствие отделки, место расположения квартиры в том или ином районе. Это позволяет существенно ускорить и упростить поиск недвижимости, также на этом сайте имеются все необходимые контактные телефоны, что позволит уточнить непосредственно у застройщика или риэлтора интересующие покупателя вопросы и договориться уже об осмотре жилья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге выросла стоимость жилья бизнес-класса. По итогам сентября один квадратный метр элитной недвижимости стоит порядка 287,7 тысяч рублей.