В Кудрово в ближайшее время начнут строить метро

В Кудрово в ближайшее время начнут строить метро
В Кудрово в ближайшее время начнут строить метро. Фото: https://www.liveinternet.ru

На месте будущего метро в Кудрово начали вести проектные и изыскательные работы.

Соглашение о строительстве метро в Кудрово было подписано между Петербургом и Ленобластью еще в 2013 году, но продвигаться вперед проект начал только сейчас.

Во время пресс-конференции ИА «Интерфакс» Зампред правительства Ленобласти по транспорту Сергей Харлашкин заявил, что строительство метро в Кудрово начнется в ближайшее время. Сейчас Ленинградская область составила проект планировки и предоставила участки земли под депо Петербургу.

Харлашкин отметил, что новая станция в Кудрово должна объединить регионы. Соглашение о продлении метрополитена Петербурга в Ленобласть подписано давно, но также дополнительно есть указания от президента, который одобрил проект.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что реконструкция станции метро «Технологический институт-1» может быть закончена до новогодних праздников.

ГУП "Петербургский метрополитен" кудрово ленобласть новости СПб Сергей Харлашкин


 

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