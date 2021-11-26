Комздрав отказался выдавать данные о смертях среди тех, кто сделал прививку

Комздрав отказался выдавать данные о смертях среди тех, кто сделал прививку
Комздрав отказался выдавать данные о смертях среди тех, кто сделал прививку. Фото: pixabay

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга не стал опубликовывать статистку смертности и заболеваний среди граждан, которые привились препаратом против коронавируса.

Как сообщала «Фонтанка», изданию отказались раскрыть информацию, которая касается смертности и заболеваемости тех, кто привился. В ведомстве объяснили сокрытие данных тем, что выгрузка данных невозможна из-за технических сложностей. Также, в Комздраве посоветовали обращаться в Росстат за необходимыми данными.

Около двух недель назад главврач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий сообщал о смертях среди привитых граждан, но в комитете информация подтверждена не была. По официальному объяснению, Комздрав не ведет сбор статистики по смертям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Санкт-Петербурга отметили, что не собирают данные о заболеваниях после вакцинации от коронавируса. В Комздраве сослались на закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

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