АБН отметило свое 20-летие и обсудило с чиновниками трансформацию бизнеса в России

Агентство Бизнес Новостей отметило свое 20-летие, пригласив предпринимателей и чиновников на конференцию «Трансформация бизнеса России за 20 лет. 2001 — 2021». Так получилось, что вместе с АБН свое 20-летие практически одновременно отмечают многие, в том числе, очень заметные компании Петербурга. Путь в бизнес к его высотам и устойчивому положению на рынке оказался для компаний непростым, об этом и шел разговор на конференции. Однако, общий тренд — двигаться вперед и открывать новое, отметили участники форума.

В первой части конференции, которая прошла в формате антиковидного информационно-делового интенсива, как сообщил генеральный директор АБН Алексей Дементьев, ведущий конференции, выступали представители Смольного, структур поддержки бизнеса и предприниматели. Во второй — прозвучали одни из самых ярких предпринимательских кейсов Петербурга. Основатели бизнеса рассказали о своем видении 20-летнего пути своих компаний и понимания настоящих трендов.

О том, как менялся инвестиционный климат Санкт-Петербурга и какие меры поддержки применяются для поддержки инвесторов сейчас, рассказал Владислав Гудз, заместитель председателя комитета по инвестициям.

По проектам государственно-частного партнерства Петербург вошел в пятерку лидеров в стране и занял 4-ое место, сейчас у комитета 26 таких проектов, по которым заключены соглашения на общую сумму на 400 млрд рублей. Всего на сопровождении у комитета 64 проекта и 30 из них на различной стадии реализации.

Единое окно фронт-офиса для инвесторов также стало значимым фактором для бизнеса, у него сейчас 461 заявка в работе. Работают и меры поддержки инвесторов, прежде всего, это присвоение статуса стратегического инвестора, для этого компании нужны инвестиции на сумму, не менее 1 млрд рублей в гостиничный, медицинский и другие секторы экономики, и не менее 2 млрд — в промышленность.

Следующим слово взял Виталий Шеверда, соучредитель и генеральный директор сети коттеджей «Сова». В сеть входят порядка 70 современных загородных коттеджей в скандинавском стиле, которые расположены в Ленинградской области, также в декабре откроются новые коттеджи и в Московской области. «Сова» одновременно выступает как застройщик и как управляющая компания, лидируя по Северо-Западу в формате привлечения инвестиций по этому направлению.

«Мы занимаемся привлечением инвестиций и прочно заняли свою нишу на рынке загородной недвижимости. Задолго до пандемии мы анализировали рынок и просчитывали финансовые показатели рынка. Уникальность нашей компании в том, что мы осуществляем полный цикл — находим место, перспективную локацию, рисуем 3D-проект, привлекаем инвестиции, после чего сами строим и управляем, выплачивая дивиденды инвесторам», — рассказал Виталий Шеверда.

Сети коттеджей, как подчеркивает спикер, до прихода «Сова» на рынок просто не существовало. В итоге в компании пришли к пониманию, что проще не арендовать объект, а самостоятельно построить его, наладить маркетинг и начать сдавать. В период пандемии компания внедрила систему безопасного бесконтактного заселения на всех локациях «Сова Рент» и унифицированную систему управления. За год было компанией построено более 11 баз, объединив их в три направления

Будущее петербургского туризма

Далее слово взял Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма, биография которого со сферой туризма связана больше 25 лет. По словам спикера, советский туризм закончился в 90-ые годы, и в 2000-ые пришел новый туризм. Тогда в городе было всего лишь 129 гостиниц. Сейчас в Петербурге 1200 классифицированных гостиниц, из них — 210 крупных, остальные — малые отели, которые прошли сложный путь, в 2003 году их было 2, а сейчас около тысячи.

Средний чек туриста в 2019 году, накануне пандемии, оставлял 36 тысяч рублей, что было очень значимо для экономики города. Пандемия особенно ударила по индустрии гостеприимства, отметил Корнеев. Каждое десятое рабочее место в мире было создано в туризме, такая ситуация была накануне пандемии.

В Петербурге аэропорт успел получить седьмую степень свободы неба, а введение электронной визы для иностранных туристов было делом пары месяцев. Сейчас отрасль пытается восстанавливаться. Три тысячи предприятий отрасли сумели воспользоваться мерами поддержки, две тысячи рабочих мест были сохранены. 551 организация получила льготы — отмену аренды или рассрочку платежей по аренде госимущества.

Самое главное — сейчас инфраструктура работает в полном объеме и всемирно известное петербургское гостеприимство сохранилось. В городе создаются новые общественные пространства и включаются новые территории: это и «Полиграфмаш», и Новая Голландия, и Никольские ряды, и «Остров фортов» в Кронштадте, они становятся новыми точками развития туризма в городе. Они послужили знаками и для инвесторов из Москвы и регионов.

QR-коды для иностранцев: решение близко

Выросла продолжительность пребывания в городе туриста, разнообразие предложения увеличилась. Владимир Никитенко, директор филиала Северо-Запад Российско-Германской Торгово-промышленной палаты, в своем вопросе председателю комитета по развитию туризма отметил, что в Петербурге проводится множество международных выставок, а с 15 ноября без QR-кода нельзя посещать выставки.

При этом иностранных участников выставок приглашать не перестали. В Германии вопрос решили, отметил Никитенко, там выставки посещают по ПЦР-тестам. Сергей Корнеев ответил на это, что сейчас о международном признании вакцин переговоры, как известно, ведутся, также в Госдуме обсуждается введение кодов федеральным законом.

«Решения не за горами», — сказал чиновник.

Возможность слезть с иглы

Константин Тимохин, руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, предложил назвать путь, который прошел бизнес за 20 лет не эволюцией, а, скорее, диалектикой. Что же собой представляло предпринимательство 20 лет назад и теперь, спросил спикер. В конце 90-ых — доля ВВП в России составляла 10-11%, в 2020 году — 19,8, в 2017 — 21%. На фоне пандемии доля ВВП малого бизнеса несколько сократилась. Но развитие малого и среднего бизнеса — это единственная возможность слезть с нефтяной иглы.

Институт омбудсмена по правам предпринимателей появился в 2012 году. Только за последние 5 лет было рассмотрено около 4 тысяч обращений от предпринимателей в адрес бизнес-омбудсмена. Оборот российских малых предприятий в пандемию снизился на 3,3 трлн рублей, они пока не восстановились до докризисного уровня, сообщил Тимохин. Антикризисными мерами поддержки воспользовались 42% малых предприятий, самая популярная из них был субсидия в размере МРОТ. На 30% возросло количество обращений в адрес уполномоченного за 2020 год. По оценке АСИ Петербург занял по инвестициям не четвертое, а восьмое место, привел пример инвестиционной привлекательности города руководитель аппарата. Это не самая большая победа, сказал он.

Без права законодательной инициативы

Предприниматель Андрей Калачев, генеральный директор ООО «ПЦВ», спросил Константина Тимохина, нет ли впечатления, что институт уполномоченного теряет уважение и эффективность потому, что не решает проблемы предпринимателей.

«У нас с чиновниками разный KPI — у нас прибыль, у них сбор штрафов. Институт уполномоченного не решает эту проблему, не доводит наказание чиновников до 159 статьи УК», — отметил Тимохин.

Он поблагодарил за вопрос и ответил, что все-таки главная причина такой недоработки — это отсутствие у бизнес-омбудсмена права законодательной инициативы. Но часть предложений уполномоченного появляется в виде постановлений правительства города и законопроектов, и над этим еще предстоит работать. Общение уполномоченного с губернатором и вице-губернатором носит постоянный характер.

Цифровая среда и правовой путь

Кирилл Саськов, партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры», руководитель корпоративной и арбитражной практики рассказал об основных тенденциях изменений в законодательстве, выделив главные:

Первой он выделил цифровизацию налогового администрирования и контроля. ФНС планирует создать виртуальную транзакционную среду, то есть замкнутую цифровую экосистему, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Выявление сокрытой налоговой базы указано как первое по приоритетности мероприятие в планах деятельности ФНС. В отношении доходов физических лиц также ведется работа по автоматизации контроля для повышения собираемости налогов.

Второй тенденцией Кирилл Саськов назвал борьбу с выводом денег за рубеж. Налогоплательщикам приходится вести большую работу по формированию обоснования платежей в адрес аффилированных иностранных компаний.

Партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» также обратил внимание на борьбу с незаконным уменьшением налоговой базы, тренд на взыскание недоимки с тех компаний, у которых есть активы. Еще одним трендом он назвал урегулирование взаимоотношений с налогоплательщиками в досудебном порядке.

Спикер также выделил усиление роли ФНС в банкротстве и трансформацию трудового законодательства за 20 лет. Электронный документооборот, усиление дисбаланса между правами работников и работодателей, внедрение риск-ориентированного подхода при проверках в сфере труда, вектор на профилактику нарушений.

Недвижимость Петербурга за 20 лет

О том, как изменилась недвижимость Петербурга за последние 20 лет рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», и о том, какие потребительские тренды сегодня воплощаются в объектах, в жилых комплексах. До 2011 года в городе вводилось 2 млн м2, после 2011 — 4 млн м2. Ипотечный рынок с 2008-09 года вырос на 77%. В пандемию, с господдержкой, рынок рос даже до 85%, отметила спикер.

Развитие ипотеки также повлияло на емкость рынка, пиковые показатели развития территорий вокруг Петербурга к 2014 году выросли на 42%. Затем спрос на территории снижался, но в последующем рынок привлек региональных девелоперов и теперь мы видим рост спроса опять, на этот раз на 32%, продолжила Ольга Трошева.

Комплексное развитие территорий Петербурга площадью от 500 м2 получило развитие уже после 2011 года. Рост к 2021 году — до 70%в спросе. На увеличение цен на недвижимость влияет структура предложения, подчеркнула Ольга Трошева. Стоит отметить, что цены в рублях равны ценам в долларах, которые отмечались в начале периода, когда начался рост рынка недвижимости, сказала она. Площадь больших семейных квартир с тех пор увеличилась, но появился евроформат и теперь в 35 м2 жилой площади можно уместить квартиру и совместить кухню с гостиной. Однако по-прежнему популярны студии и присутствует общий тренд на сокращение жилой площади примерно на 10% и приверженность экологичному стилю. Территории вокруг объектов играют все более весомую роль при выборе квартиры.

Рынок диджитал

От цифровизации перешли к обсуждению ситуации на рынке диджитал. Виктория Егоренко, которая 11 лет руководит агентством цифровых коммуникаций Molinos, отметила, что ничего не откатится после пандемии, как иногда предсказывают. Переход в онлайн — это устойчивый тренд, который нужно просто принять и учитывать в планах развития как бизнесу, так и каждому человеку индивидуально.

Рынок интернет-рекламы во время начала пандемии потерял 20%, в то время как другие сферы потеряли 80-90%, поэтому грех жаловаться, подметила Виктория Егоренко. И заключила, что быстро меняется и мир вокруг нас, и окружающие нас люди. Нужно активно расти, чтобы хотя бы оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, нужно двигаться еще быстрее.

Тимофей Шабаршин, главный редактор МК в Питере, отметил в свою очередь, что срок в 20 лет для СМИ — это большой срок, и пожелал АБН отметить свое 50-летие. При этом он добавил, что «Московский комсомолец» отмечает 102 года и секрет его долгой жизни заключается в «постоянных переменах и стремлении удовлетворять потребности читателей в информации».

Золотым веком для СМИ Тимофей Шабаршин назвал начало 2000-ых. К настоящему моменту установка меняется и многие классические медиа, особенно в глубинке, теряют свое влияние. По словам спикера, чтобы эффективно развиваться, недостаточно пользоваться услугами обычных СМИ. Поэтому, собрав компанию профессионалов, Тимофей Шабаршин организовал медиа-коворкинг под названием МК House.

Блины с душой

Виталий Свидовский, сооснователь сети блинных ресторанов и киосков «Теремок», сообщил собравшимся во второй части конференции, что компании исполняется 22 года, дату будут отмечать 26 ноября. Предприниматель сосредоточился на том, что пандемия ускорила автоматизацию производства, в том числе, блинов. Сеть принимает 1 млн гостей в месяц. 350 тысяч из них подписаны на программу лояльности, к программе присоединяются по 5 тысяч человек в неделю.

Пандемия ускорила вопросы автоматизации, даже в таком консервативном бизнесе, как общепит. Сейчас компания разрабатывает обновление мобильного приложения, гость может делать заказ заранее, до прихода в ресторан, и он будет приготовлен вовремя, рассказал основатель компании. Автоматизация кухни и автоматизация управления рестораном — на этом сейчас сосредоточены в компании. Они позволят облегчить работу с цифрами, расчётом заказа.

«У нас нету запаса, у нас за 24 часа должна быть реализована вся продукция», — приоткрыл секрет производства Свидовский.

Но отрасль питания должна оставаться как можно более консервативной, где есть контакт с гостем не через приложения, а непосредственно. Хотим, чтобы бизнес все-таки оставался человечным, ни один робот, ни одна автоматика не сделает блин, наполненный душой, отметил основатель «Теремка».

Интересно также, что курьеры не заходят в рестораны «Теремка», а пользуются отдельным входом — это сделано для удобства гостей. В «Макдональдсе» не так. Кстати, доставку «Теремок» также не развивает потому, что это уже другой бизнес, кроме того, доставленные из ресторана блины теряют свои потребительские качества. Зато у компании появились фуд-траки.

Активные книжники и запах смыслов

Известный петербургский предприниматель Денис Котов, основатель сети магазинов «Буквоед», сообщил, что сеть на Невском проспекте держит три магазина: у нас недостаточно рентабельности, но у нас хорошие отношения, пояснил предприниматель, как это возможно. Отношения помогают выстраивать работу с арендодателями. Всего магазинов сети 145.

Буквоеду 21 год, рассказал Денис Котов, который в 2018 году стал миноритарием компании.

Вопрос цифровизации для книжников актуален, но когда на полке 20 тысяч наименований, без цифровизации вести бизнес невозможно. Семь лет назад в компании запустили мобильное приложение, через которое проходит 35-40% заказов.

Но важнее не сеть, а книжная отрасль. И Денис Котов в 2020 году создал фестиваль «Книжный маяк Петербурга» и таким образом решил объединить всех книжников города. Это гибридный формат: сначала проект развивается как фестиваль, потом как медиа-проект. Он объединит не только магазины, но и библиотеки, другие элементы книжной инфраструктуры города. Ближайший фестиваль пройдет в Петербурге с 20 по 22 февраля.

Также Денис Котов сообщил, что чем люди состоятельнее, тем больше они покупают бумажных книг, чтение которых помогает поддерживать мозг в рабочем состоянии. Кроме того, книги нужно где-то хранить, для этого требуется место, им, видимо, также обладают состоятельные. И предприниматель представил книгу нового типа — детскую. В ней нет ни одной буквы, только QR-коды, которые ведут на детские подкасты. И таких книг, ведущих по ссылкам в интернет, будет все больше, предсказал основатель «Буквоеда».

Цифровизация все-таки должна быть осознанная и контролируемая и не отбить у молодежи желание заниматься предпринимательством, подметил Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Петербурга.

«Однако, каждый старпап сегодня хочет стать частью госкорпорации. Это для меня удивительно, — продолжил Дмитрий Панов. — При этом малый и средний бизнес не чувствует себя хорошо. Когда укрепляются эко-системы госкорпораций и монополистов, это не укрепляет положение малого бизнеса. У крупных торговых сетей есть ограничения по рынку, а у эко-систем нет. Очень не хочется быть управляемыми этой цифровизацией», — подытожил общественный деятель.

Партнерами конференции Агенства Бизнес Новостей «Трансформация бизнеса России за 20 лет. 2001 — 2021» выступили: Адвокатское бюро «Качкин и партнеры», автохолдинг «Максимум», Инвестиционная компания «Сова», кофейня-кондитерская «Фунт изюма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представители бизнеса в Северной столице в целом относятся к введению QR-кодов положительно и с пониманием.