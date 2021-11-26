Петербургская семья осталась без газа за чужие долги

Петербургская семья осталась без газа за чужие долги
Петербургская семья осталась без газа за чужие долги. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге многодетная семья из-за долгов соседа осталась без газа.

У петербургской многодетной семьи отключили газ за долги соседа. Теперь жители не имеют горячей воды и возможности готовить на плите из-за общей с соседом транзитной трубы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Семья исправно оплачивала квитанции за газ, но из-за соседа, который проживает в соседнем подъезде, лишилась горячей воды. Мужчина не оплачивал газ два года и задолжал коммунальным службам 10 тысяч рублей, за что «Петербурггаз» отключил подачу топлива в его квартиру.

У женщины, которая пострадала по вине соседа, есть пятеро детей. Она обратилась в обслуживающую организацию. Затем в «Газпроме» заявили, что не знали об особенностях газопровода в этом доме и предложили женщине самостоятельно покрыть долги соседа, чтобы газ снова появился.

После жалоб сотрудники осмотрели газопровод и убедились, что отключили общую транзитную трубу. Перед этим они через квартиру мужчины, который долго не хотел впускать сотрудников в квартиру, проверили на наличие утечек систему. Повреждений не оказалось.

Чтобы избежать повторного отключения, женщина направила в «Петербурггаз» заявление, в котором попросила организацию независимой от соседа подачи газа. Но в общественном совете ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербурга отметили, что процедура отделения займет около двух лет и обойдется семье примерно в 400 тысяч рублей, которых в наличии не имеется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре некоторые петербуржцы могли получать обновленные квитанции с услугами ЖКХ, в которые включили плату за радио и телевидение

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Петербургская семья осталась без газа за чужие долги
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