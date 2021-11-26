Убить пенсионерку в Ульяновке могли два сварщика

Преступление было совершено два года назад, а поймать подозреваемых удалось только сейчас.

В Ленинградской области задержали двух мужчин, которые могли убить пенсионерку в 2019 году. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился в сентябре 2019 года в частном доме на улице Карла Либкнехта в поселке Ульяновка. Там нашли бездыханное тело 80-летней женщины. Убийц искали несколько лет. Подозрения пали на двух сварщиков, 37 и 38 лет. Оба проживают в поселке Никольское.

Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии школьник убил своего ровесника ножом во время ссоры.