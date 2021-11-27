В Ленобласти 27 ноября выпадет снег

Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

В субботу, 27 ноября, В Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днем ожидаются умеренные осадки в виде снега.

Согласно ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в ночное время суток составит -2…-7 градусов, днем столбики термометров покажут 0…-5 градуса.

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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