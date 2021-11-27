Снег и метель ожидаются в воскресенье в Петербурге

В воскресенье, 28 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадут небольшие осадки в виде снега. Утром и днем местами ожидается метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами его порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение суток столбики термометров будут показывать -2…-4 градуса. На дорогах ожидается гололедица.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!