В России COVID за сутки заразились еще 33,9 тыс. человек

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Фото: pexels.com

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 33 946 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в субботу, 27 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 239 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 96 человек, в Петербурге — 70, а в Московской области — 53.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 271 531 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 536 тыс. 825 случая коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что новый штамм коронавируса под названием «омикрон» может быть настоящей угрозой для мира. Мутацию выявили в ЮАР и сейчас активно изучают.