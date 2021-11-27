В Ленобласти еще 382 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 382 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 89 325 случаев ковида. При этом выздоровели 69 389 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1879 случаев. На первом Москва — 3430 случаев. На третьем месте Московская область — 1867.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.