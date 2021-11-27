Угрожали ножом и пистолетом, затем повезли в промзону: в Петербурге похитили мужчину

Угрожали ножом и пистолетом, затем повезли в промзону: в Петербурге похитили мужчину
Злоумышленники были на "Хендай Солярисе". Фото: Pixabay

Полиция задержала двух граждан, их подозревают в похищение своего соотечественника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

23 ноября к оперативникам по факту хищения обратился 39-летний мужчина — гражданин одного из среднеазиатских государств. Начался комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Вскоре были задержаны двое мужчин 27-ми и 25-ти лет. Обоих изобличили в преступлении.

Так, утром, у дома №161 по Лиговскому проспекту они, применив физическую силу, усадили пострадавшего в «Хендай Солярис». Мужчине угрожали и ножом, и чем-то вроде пистолета. На несчастного надели наручники, а его ноги связали хомутами. Пострадавшего увезли на промзону на улице Салова.

Похитители потребовали от мужчины 30 тысяч рублей, затем все вместе отправили в квартиру последнего. Там злоумышленникам передали 2 тысячи долларов США.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Обоих задержанных заключили под стражу. Соучастников преступления продолжают разыскивать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом похитили пенсионера.

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