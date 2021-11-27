Машина попала под трамвай на проспекте Стачек

В субботу, 27 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ленинского и Стачек.
«Киа попала под трамвай на перекрёстке Ленинского и Стачек», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
«Скорее всего трамвай ехал, а Киа проскакивала», — предположили пользователи Сети.
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».