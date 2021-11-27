Машина попала под трамвай на проспекте Стачек

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ленинского и Стачек. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ленинского и Стачек. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 27 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ленинского и Стачек.

«Киа попала под трамвай на перекрёстке Ленинского и Стачек», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Скорее всего трамвай ехал, а Киа проскакивала», — предположили пользователи Сети.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».