Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Снег в некоторых регионах может пойти в ближайшее время. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

нем будет идти небольшой, местами умеренный снег. Регион настигнет метель. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…-7 градуса, на севере местами до температура воздуха будет достигать -10 градусов, днем ожидается -1…-6 градусов. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!