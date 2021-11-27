После ДТП с маршруткой на Маршала Жукова началась проверка

Дорожный инцидент случился на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

В аварии пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Правоохранительные органы начали проверку после ДТП с участием «маршрутки» на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова.

Так, сегодня утром, в 9:50, поступила информаци о серьезной аварии в Красносельском районе Петербурга. Оказалось, что 36-летняя автоледи за рулем «Киа», поворачивая, не пропустила двигающуюся навстречу «маршрутку».

В результате ДТП были госпитализированы пассажир «маршрутки», у 50-летнего мужчины предположительно переломом челюсти и еще три участника дорожного происшествия с ссадинами и синяками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красноярске произошло смертельное ДТП с участием автобуса.