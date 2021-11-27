COVID в мире больны уже более 261 млн человек

В мире продолжают бороться с пандемией. Фото: pexels.com

В мире продолжают бороться с пандемией. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 261 млн 219 тыс. 539 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 27 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 197 тыс. 23 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 48 млн 177 тыс. 907 тыс. 171 человек, на втором месте Индия — 34 млн 563 тыс. 749, затем идет Бразилия 22 млн 67 тыс. 630 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 536 тыс. 825 человек, умерло при этом 271 тыс. 531 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус может быть особенно опасен при варикозе.