Вирусолог рассказал, когда в России появится омикрон-штамм

Вирусолог рассказал, когда в России появится омикрон-штамм
Новый штамм коронавируса представляет опасность. Фото: Pixabay

По словам специалиста, новый вариант коронавируса дойдет до России в ближайшие месяцы.

О прогнозе вирусолога, профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна пишет «Секрет».

Омикрон-штамм, открытый 11 ноября, может добраться до РФ уже в ближайшие месяцы. Однако такая вариация вируса еще изучена.

Альтштейн считает, что пока еще неизвестно о скорости распространения омикрона, а также о том, как на него будут действовать существующие вакцины.

Вирусолог посоветовал не паниковать. Кроме этого, он добавил, что стране стоит начать готовиться к появлению этого штамма и создавать основы для новых вариантов вакцин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса.

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