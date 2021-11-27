Вирусолог рассказал, когда в России появится омикрон-штамм

По словам специалиста, новый вариант коронавируса дойдет до России в ближайшие месяцы.
О прогнозе вирусолога, профессора Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна пишет «Секрет».
Омикрон-штамм, открытый 11 ноября, может добраться до РФ уже в ближайшие месяцы. Однако такая вариация вируса еще изучена.
Альтштейн считает, что пока еще неизвестно о скорости распространения омикрона, а также о том, как на него будут действовать существующие вакцины.
Вирусолог посоветовал не паниковать. Кроме этого, он добавил, что стране стоит начать готовиться к появлению этого штамма и создавать основы для новых вариантов вакцин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм коронавируса.