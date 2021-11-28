Израильские ученые разработали способ уничтожения COVID-19 за 2 секунды

Израильские ученые разработали способ уничтожения COVID-19 за 2 секунды
Израильские ученые разработали способ уничтожения COVID-19 за 2 секунды. Фото: Роспотребнадзор

Ученые из Израиля установили, что если применять миллиметровые волны, то с вероятностью почти 100% можно уничтожить коронавирус на поверхностях за две секунды.

Журнал Environmental Chemistry Letters сообщает, что специалисты из Израиля изучили влияние волн длиной от одного до десяти миллиметров на коронавирусную инфекцию. Ученые выяснили, что радиоволны способны уничтожать коронавирус за несколько секунд. Вероятность опыта составила 99%.

Уничтожение COVID-19 происходит за счет повышения температуры. Однако на теле человека такой метод уничтожения волн, по мнению ученых, сомнителен.

На сегодняшний день волны применяются для лечения рака. Также с их помощью осуществляется беспроводная передача энергии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для приезжих в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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