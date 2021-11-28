Newsis: власти Южной Кореи могут обязать непривитых оплачивать лечение от COVID-19

В Южной Корее могут обязать непривитых оплачивать свое лечение от коронавируса.

В Южной Корее рассматривается вопрос о том, чтобы непривитые сами оплачивали свое лечение от коронавирусной инфекции. об этом сообщает агентство Newsis со ссылкой на источник в правительстве.

Чтобы стимулировать граждан к вакцинации, правительство Южной Кореи решило рассмотреть возможность платного лечения непривитым. По последним данным, в Южной Корее привито 79,4% населения и 91,2% среди взрослого населения. На фоне скачка заболеваемости правительство пришло к выводу, что таких темпов вакцинации не достаточно.

В декабре правительство на очередной сессии парламента содержание законопроекта об оплате лечения от коронавируса может отредактировать. В настоящее время государство оплачивает полную сумму расходов на лечение в случае заражения коронавирусом. На одного человека уходит примерно 10 млн вон (8,3 тысячи долларов).