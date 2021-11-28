Ученые считают бананы самыми радиоактивными фруктами

Ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики назвали бананы самыми радиоактивными фруктами и объяснили, почему существуют такое мнение.

По мнению специалистов, бананы дают небольшое ионизирующее излучение из-за содержания в нем калия-40. Об этом сообщается в WeChat.

Доктор физических наук Чжан Сяотянь совместно с доктором биомедицинской инженерии Ляо Цзе утверждают, что банан самый радиоактивный фрукт, но не наносит вред человеку, так как в них находится минимальное содержание калия-40.

«Оно подобно пыли, если сравнить с дозой радиации, способной вызвать рак», — отметили специалисты.

Для измерения доз излучения используется банановый эквивалент, который определяет количество радиации числом съеденных фруктов. Например, человек получает около 0,0778 микрозивертов — единиц измерения излучения. При этом компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов. Максимально возможное радиационное воздействие атомной электростанции на окружающую среду достигает 2,5 тысяч бананов в год, а летальная доза радиации — 35 миллионов бананов.

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